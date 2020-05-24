Джакарта, , 10:59 — REGNUM Посол Сингапура в Индонезии Анил Наяр поздравил всех мусульман в стране с окончанием священного месяца Рамадан, сообщает Antara.

В своем выступлении посол выразил надежду на то, что индонезийская мусульманская община сможет насладится празднованием Ид-аль-Фитр в разгар пандемии.

«Что касается наших мусульманских друзей в Индонезии, которые празднуют Ид-аль-Фитр в этой непростой ситуации, я надеюсь, что вы и впредь будете наслаждаться благословенным праздником со своей любимой семьей», — отметил посол Анил Наяр.

В связи с празднованием Ид-аль-Фитр правительство Индонезии призвало мусульманам не проводить массовые молитвы в мечетях или на открытом воздухе, отложить посещение родственников с целью снижения скорости передачи COVID-19 в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны поздравили жителей с исламским праздником Ид-аль-Фитр.

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