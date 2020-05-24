Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Посольство России в Соединенных Штатах попросило агентство Bloomberg извиниться перед своими читателями за дезинформацию о рейтинге президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского посольства, опубликованного на странице дипмиссии в Facebook.

«Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что на этот раз объектом махинации стал рейтинг российского президента. Так, Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроило график, согласно которому рейтинг Путина составляет якобы 27%.

Однако, по данным ВЦИОМ, реальный уровень доверия главе российского государства оставляет 67,9%, заявили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg скорректировало свой материал о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в США указало на грубую ошибку.

Так, авторы статьи «Как Россия Путина напортачила с пандемией» сравнили Россию и страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по количеству больничных коек на 1 тыс. населения по данным Всемирного банка. В подписи к графику было указано, что в России — 3,8 койко-места на 1000 жителей, а в ОЭСР — 8,2 койко-места. В действительности цифры переставлены местами.

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