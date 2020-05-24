Джакарта, , 10:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны поздравили жителей с исламским праздником Ид-аль-Фитр, сообщает Kompas.

«Счастливого празднования Ид-аль-Фитр», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

Глава государства заявил, что в этом году Ид-аль-Фитр будет отмечаться по-другому из-за пандемии.

«Я чувствую, что это очень сложно, но безопасность друзей и родственников, безусловно, важнее», — подчеркнул президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году празднование Ид-аль-Фитр выпало на воскресенье, 24 мая 2020 года. В этом день мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.

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