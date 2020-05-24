Киев, , 10:30 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал следователей максимально быстро расследовать дело о гибели депутата Рады Валерия Давиденко, сообщила 23 мая пресс-служба украинского парламента.

«Сегодня Верховную раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко», — сказано в сообщении.

В офисе генерального прокурора Украины отметили, что по факту смерти парламентария открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Напомним, ранее в Киеве в одном из офисных помещений уборщица обнаружила тело депутата с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом полицейские выявили пистолет.

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