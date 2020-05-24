24 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Представляя в парламенте 35-е правительство еврейского государства, Биньямин Нетаньяху призвал к аннексии палестинских земель на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. По его словам, «эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался» и «пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма». Как вписывается и вписывается ли вообще такая схема в позицию России?

Станислав Тарасов, , 10:23 — REGNUM



Здание МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные переговоры с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аш-Шейхом. Правда, сообщение Смоленской площади по этому поводу составлено таким образом, что ставит больше вопросов, нежели ответов.

Особенно в той части, в которой Богданов «вдруг» заявил о «готовности российского руководства организовать личную встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве без предварительных условий». Сразу отметим, что такие предложения не рождаются на пустом месте и, похоже, что аш-Шейх сообщил нашему спецпредставителю нечто такое, что побуждает к конкретным действиям. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российскую сторону информировали о последних решениях палестинского руководства по проблематике отношений с Израилем. В таком контексте «попутные» заявления Богданова о том, что Москва подтвердила неизменную позицию «в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и добрососедстве с Израилем», а также готовность к продолжению усилий, в том числе в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников, по оказанию содействия налаживанию конструктивного палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе ближневосточного урегулирования (БВУ), выглядит как политический камуфляж. Тем более что ранее представитель США в ООН Келли Крафт заявила, что «палестино-израильский конфликт не может быть разрешен в Совете безопасности ООН и призвала стороны начать прямые переговоры».

Махмуд Аббас Kremlin.ru

Напомним, что 17 мая Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США и призвал другие страны к введению санкций против Израиля, «если Нетаньяху перейдет к аннексии», которая приведет к распаду Палестинской автономии. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — ключевые союзники США на Ближнем Востоке — выразили Белому дому и госдепартаменту «обеспокоенность в связи с планами аннексии», но не более того, демонстрируя искусство привычной многолетней политической риторики. Поэтому интригующе выглядит предложение Богданова организовать личную встречу Аббаса и Нетаньяху в Москве. Хотя бы потому, что эти два политика пока воздерживаются от окончательных оценок, взвешивая все «за» и «против». А главное то — что стоит за российской инициативой, ведь с такими предложениями могли выступить, как ранее, например, французы или немцы. Так, эксперты полагают, что Нетаньяху, опираясь на США, сможет с июля начать запуск процесса аннексии израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он будет спешить, опасаясь, что такие планы могут быть нарушены в случае поражения на выборах Трампа и победы Джо Байдена, который не поддерживает аннексию.

Биньямин Нетаньяху En.kremlin.ru

Госсекретарь США Майк Помпео, посещая недавно с визитом Израиль, призвал палестинское руководство согласиться на план мирного урегулирования, предложенный Трампом. Как известно, есть план по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанного зятем президента США Джаредом Кушнером, который предусматривает признание суверенитета Израиля над частью территорий Западного берега и создание палестинского государства на 70% оставшихся территорий Западного берега, а также в секторе Газа, со столицей на окраине Восточного Иерусалима. Ранее и сама палестинская сторона сотрудничала с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан, а также с американским Центральным разведывательным управлением. Такое к чему-то обязывает. И, как бы не оценивать политику США в ближневосточном урегулировании, она динамична, что бросается в глаза на фоне многолетних «забронзовевших позиций» других участников «ближневосточного квартета». Вот почему еще не понятны условия и не очевидны возможности готовящейся встречи в Москве Аббаса и Нетаньяху, если, конечно, за словами Богданова последуют какие-нибудь дела. Ясно, что должен быть задействован механизм согласования деталей встречи, ее даты, выявление собственного политического и потенциала конфликтующих сторон, способного принимать взаимоприемлемые решения.

Майк Помпео Gage Skidmore

Напомним, что раньше уже велись переговоры о подобном саммите в Москве, потом Аббас выражал готовность возобновить процесс ближневосточного урегулировании под эгидой Вашингтона. Но все так и осталось на уровне только заявлений, хотя, к примеру, Германия призывала стороны конфликта реализовать план «двух государств». Пока же, представляя в парламенте 35-е правительство еврейского государства, Нетаньяху говорил об аннексии палестинских земель на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. По его словам, «эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался» и «пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма». Как вписывается и вписывается ли вообще такая схема в позицию Москвы, заявляющей «о поддержке законных прав палестинского народа на самоопределение и создание собственного независимого государства», никто не знает. Да и есть ли вообще у России стратегия в новых условиях? В случае срыва или провала встречи Нетанияху и Аббаса российская дипломатия утеряет свой престиж на этом направлении. С определенной долей осторожности можно предполагать, что в данном случае стороны о многом не сообщают публично, что дает некоторые основания для выстраивания о заранее согласованном между президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху и Аббасом некоем политическом маневре.

Но никто не знает, направлен ли он на срыв или блокирование американских инициатив, может быть, Москва готовится рискнуть, согласившись на переговоры с арабами не под патронажем США. Что-то нам подсказывает, что Аббас согласится участвовать в московском саммите. А Нетаньяху, для которого комбинация российской дипломатии напоминает длинную ложку в английском ужине?