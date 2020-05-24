Сеул, , 09:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит 370 тыс. защитных масок согражданам, проживающим за рубежом и относящимся к уязвимым слоям населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, помощь будет предоставлена согражданам, проживающим в 14 странах мира, таких как США, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Германия, Швейцария, Люксембург, Италия и Великобритания.

Первоначально правительство страны планировало поставить за рубеж 100 тыс. масок, однако число запросов увеличилось и было принято решение об увеличении объема предоставляемой помощи.

Маски будут переданы представителям 26 дипломатических миссий начиная с 25 мая.

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