24 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Поляки были вполне конкурентными в Российской империи, быстро овладевая «правилами игры». Со временем затянутся и раны, было бы желание, поляки и русские снова смогут быть вместе. Чему-то полякам стоит научиться у русских, чему-то русским стоит научиться у русских. Но тогда нам придется держать ухо востро с нашими уж очень деловитыми и бойкими братьями.

Станислав Стремидловский, , 09:21 — REGNUM



Myśl Polska

В Польше готовится к выходу издание книги с интригующим названием «Как мы завоевали Россию», которую написал польский арабист и политолог, бывший советник МИД Польши Мариуш Швидер. Как пан Мариуш заверил автора этих строк, это будет уже шестое переиздание, «в два раза толще и гораздо интереснее» предыдущего пятого.

Конечно, появись его работа в России на русском языке, да еще с таким провокационным названием, многие бы встали на дыбы. Это когда поляки завоевали нас? Это мы их завоевывали! Но не станем спешить осуждать польского автора. Надо понимать, во-первых, что он сам поляк и пишет о поляках, а, во-вторых, он рассказывает о своих соотечественниках в России, начиная со времен Пястов и Рюриковичей, вовсе не для того, чтобы уязвить русских. В недавнем интервью старейшему польскому журналу Myśl Polska пан Мариуш так пояснил свою мотивацию: «В книге я показываю, насколько тесными были отношения между Польшей и Россией в широком смысле слова в течение более чем тысячи лет соседства. Иногда они были хуже, иногда лучше, но судьбы наших стран и народов всегда переплеталась, о чем молодые поколения знают все меньше и меньше… Нынешнее поколение молодых поляков обуяно комплексами неполноценности, слабости и синдромом «вечной жертвы», которую все вокруг (преимущественно немцы и русские) бьют. Между тем, мы сами часто били и тех, и других, а лучше выбрать то время, когда мы ладили с ними».

Как замечает пан Мариуш, сегодня наши страны, Польша и Россия, прекрасно дополняют друг друга в экономическом плане. Русские являются хорошим экспортером ресурсов и зерна, которые нужны полякам. Поляки производят много продуктов питания и промышленных товаров, которые нужны русским. «Давайте использовать это, сотрудничать, торговать, — призывает он, — потому что сегодня наше место заняли другие: немцы, евреи, белорусы, американцы… Они зарабатывают на сотрудничестве с Россией, а мы, географически и культурно близкие к ней, платим посредникам». Он напоминает, что Россия является одной из немногих географически близких стран, у которых нет претензий к Польше. Русские не требуют Белосток или Хелм, не вымогают репараций. «Фактически, единственное, чего они ждут от нас — это уважения к своим солдатам, которые погибли во время освобождения Польши от немецкой оккупации, — замечает пан Мариуш. — Между тем, польские враги очень хотят спонсировать различные действия, направленные на стимулирование русофобии, страха перед Россией, иррационального и необоснованного чувства опасности. Вероятно, это оправдывает ввод иностранных войск в нашу страну».

Впервые об общей судьбе поляков и русских автор книги «Как мы завоевывали Россию» задумался в 1980-х годах, когда приехал в нашу страну. Он вспоминает, что его «удивило сочувствие россиян к полякам», и что «у каждого из них» в семье есть хотя бы один поляк. Пан Мариуш стал копать дальше и обнаружил, сколь велико было польское присутствие в России. Мы сейчас обратим внимание только на некоторые эпизоды и только XIX века. Согласно переписи 1897 года по всей Российской империи (исключаем тут Царство Польское) жило полтора миллиона поляков. После Октябрьской революции многие из них уехали в Польшу, которая восстановила в 1918 году свою независимость, многие погибли во время войны. Так, советская перепись 1926 года показала, что в нашей стране осталось восемьсот тысяч поляков. А чем же занимались они в Российской империи? Обычно на ум приходят два восстания и ссыльные поляки. Но, судя по изысканиям пана Мариуша, его соотечественники были везде. Скажем, составляя 10% населения империи, под конец XIX века 23% судей и прокуроров в Сибири являлись поляками, ими же были 22% офицеров российской армии.

Это выглядит тем удивительнее, что поляков имперские власти все-таки зачастую воспринимали с подозрением. Однако это одна сторона медали. Вторая заключается в том, что даже юные бунтовщики могли сделать карьеру. Например, таковым являлся Октавиан Августинович, который студентом участвовал в заговоре Шимона Конарского (1838 — 1839 гг.), за что был приговорен к тюремному заключению, но затем призван в русскую армию, в которой он дослужился до звания генерал-майора. И не один такой. В целом на момент 1918 года, когда заканчивалась Первая мировая война, в русской армии служили немногим более двух сотен польских генералов, из которых 73 были тогда приняты в польскую армию. «Генерал Вацлав Ивашкевич-Рудошевский особенно близок мне, потому что мой дед Бронислав Швидер служил под его командованием в корпусе генерала Довбур-Мушницкего, — пишет пан Мариуш. — Судьба моего деда может служить примером взаимосвязанности российско-польских отношений. Он родился в так называемой «Конгрессовке» в русской части раздела. В 1913 году был призван в русскую армию и… провел семь лет на войне, половина из которых в русской армии, а другую половину в польской».

Автор книги «Как мы завоевывали Россию» приводит множество других примеров присутствия поляков в империи, напоминая об этом своим соотечественникам. Военные, ученые, врачи, дипломаты, путешественники, инженеры, деятели культуры — несть им числа. Особенно стоит отметить польскую предприимчивость и смекалку. Она помогла завоевать им ведущее положение в ряде отраслей российской экономики. Так, после Крымской войны три друга — поляк, немец и еврей — выкупили у англичан машиностроительный завод и запустили производство вагонов и рельсов. «Они научились получать государственные заказы, давая взятки соответствующим чиновникам, — сообщает пан Мариуш. — И стали основным поставщиком рельсов и подвижного состава для Варшавско-Венской железной дороги. А в 1882 году создали металлургический концерн, который мог обслуживать большую часть контрактов поездного состава в России». Когда началось строительство транссибирской магистрали, то рельсы отправлял именно варшавский картель. Непропорционально много поляков трудилось и в руководящих структурах ряда направлений российских железных дорог. Современники связывали с это с тем, что «поляки своим успехом были обязаны прежде всего чувству национальной солидарности».

Были, были поляки вполне конкурентными в Российской империи, быстро овладевая «правилами игры». Впрочем, стоит ли удивляться этому, ведь не случайно польский и русский народы считают «родными братьями». Чему-то полякам стоит научиться у русских, чему-то русским стоит научиться у русских. Но в любом случае работа Мариуша Швидера наглядно показывает, что мы нисколько не обречены быть вечно чуждыми друг другу. Со временем затянутся и раны, было бы желание, поляки и русские снова смогут быть вместе. Но тогда нам придется держать ухо востро с нашими уж очень деловитыми и бойкими братьями.