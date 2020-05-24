Анкара, , 08:22 — REGNUM Лидер оппозиционной Республиканская народная партия (CHP) Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал о своем детстве и отношениях с родителями. Интервью с политиком транслировал телеканал Halk TV в программе «Праздничные беседы с лидерами».

Кылычдароглу вспомнил, как в детстве работал на арбузном поле и торговал вареными яйцами на вокзале, несмотря на то, что отец был государственным служащим. Лидер СНР рассказал, что любил много читать, особенно романы Кериме Надир Азрак, известной любовными рассказами.

Он также вспомнил о матери, которая была неграмотна и просила Кемаля читать ей газеты. Она также не поверила в первый полет человека на Луну. «Как можно достичь божьего света?» — задавалась вопросом мать лидера кемалистов.

Напомним, Кемаль Кылычдароглу возглавил Республиканскую народную партию Турции с 2010 года. Регулярно избирается в турецкий парламент с 2002 года.

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