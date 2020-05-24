Москва, , 08:21 — REGNUM Заявления США о том, что Россия якобы могла использовать наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений, вызывают смех. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что аппаратура наблюдения «калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, повысить четкость изображения», а выполнение инструкций и согласованных параметров полета контролируют представители наблюдаемой страны.

«Это просто смешно», — сказал Рябков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале», комментируя соответствующие заявления администрации Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.

Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия во время полетов в рамках договора также якобы следила за местонахождением главы Белого дома.

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