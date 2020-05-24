Париж, , 08:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представит план спасения автомобильной промышленности во вторник, 26 мая, сообщает Le Figaro.

Автомобильный сектор, сильно пострадавший от кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, с нетерпением ожидает обещанного правительством плана спасения.

«После плана туризма, представленного премьер-министром, президент объявит на следующей неделе план поддержки автомобильной отрасли. Авиационная промышленность последует в начале июня. Мы также поддерживаем технический и строительный секторы», — заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

«Мы должны сделать этот кризис рычагом, чтобы ускорить экологический переход и призвать французов к покупать автомобили, которые все еще слишком дорого стоят для них сегодня», — добавил министр.

Ожидается, что исполнительная власть будет стремиться возродить спрос, усилив все меры поддержки покупателя. Среди них увеличение экологических бонусов на приобретение электромобиля (с 6000 евро до 7000 или 8000 евро).

Продажи легковых автомобилей в апреле упали на 88,9% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран потребовал пересмотра правил назначения хлорохина после публикации исследования, предупреждающего о его неэффективности.

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