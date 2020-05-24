Минск, , 08:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщает 24 мая БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава Белоруссии отметил в своем поздравлении, что на протяжении многих лет предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ) «с достоинством следует по избранному ответственному и благородному пути» — пробуждает в людях «милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству». А «подвижническая деятельность» патриарха Кирилла «по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира», отметил Александр Лукашенко.

Глава республики также выразил уверенность в том, что присущие предстоятелю РПЦ духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Белоруссии и Российской Федерации.

Отметим, 24 мая Русская Православная Церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия. 24 мая отмечает день своего тезоименитства (именины) предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл.