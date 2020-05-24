Нью-Йорк, США, , 06:58 — REGNUM Режим прекращения огня в Афганистане, объявленный движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством приветствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 23 мая сообщается на сайте организации.

Гутерриш также призывал все стороны использовать эту возможность для продолжения мирного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перемирие в Афганистане поддержали генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпредставитель США по этой республике Залмай Халилзад.

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