Куньмин, Китай, , 06:53 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая завершился 93-й совместный речной патруль на реке Меконг Китая Лаоса, Таиланда и Мьянмы, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Три судна правоохранительных органов Китая вернулись в порт Гуаньлэй в провинции Юньнань на юго-западе Китая по завершению патрулирования. В обще сложности 105 офицеров правоохранительных органов из четырех стран приняли участие в миссии, сообщили в Юньнаньском провинциальном департаменте общественной безопасности.

За время патрулирования офицеры проверили 37 транспортных средств, 56 человек и 23,9 тонн груза за время совместных операций. Китайские офицеры поделились медицинские масками, защитными перчатками и прочими противоэпидемиологическими материалами со своими коллегами из трех стран.

Отметим, что река Меконг является главной артерией, по которой в Китай попадают наркотики из «золотого треугольника» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд. Совместное патрулирование проводится уже восемь лет подряд.