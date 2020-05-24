Киев, , 06:02 — REGNUM Правительство экс-президента Украины Виктора Януковича было свергнуто потому, что мировым элитам необходимо было ослабить Россию, ведь Россия с Украиной непобедима. О неудачах «Партии регионов» рассуждала в эфире телеканала News One бывший депутат Верховной рады и советник Януковича Анна Герман.

По словам политика, «Партия регионов» выступала за партнерские взаимовыгодные отношения со всеми соседями и намерена была сделать Украину мостом между Россией и Западом. Не собираясь ни с кем воевать, страна была «островком стабильности» в Восточной Европе, где уживаются вместе представители разных культур, разных национальностей. Однако именно в этом и была беда партии. Поскольку мировые тренды были направлены на то, «чтобы ослабить Россию через Украину».

"Когда Украина с Россией, Россия непобедима, — заявила Герман. — И была надежда всегда, что когда Украину оторвут от России, ей легче будет скрутить шею, и она будет больше покорной, больше податливой».

Пришедшие к власти после Майдана администрации были намного слабее команды Януковича, и выстраиваемая его аппаратом политика в наибольшей степени отвечала интересам Украины. Однако он смог противостоять сильным мира сего, заявила Герман.