Каракас, , 05:25 — REGNUM Первый из пяти иранских танкеров с топливом достиг Венесуэлы, 23 мая сообщает посольство Ирана в Каракасе на своей странице в Twitter.

При этом, танкер под названием Fortune не встретил на своем пути кораблей США, которые ранее угрожали иранской стороне.

Прибытие танкера поприветствовал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, отметивший взаимовыручку двух стран в «непростые времена».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что США столкнутся с проблемами в случае, если американские силы будет создавать трудности для иранских танкеров Ирана, в том числе для тех, которые следуют в Венесуэлу.

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