Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Посольство РФ в США призвало издание Bloomberg принести извинения читателям за публикацию статьи, содержащей недостоверную информацию о рейтинге президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Сообщается, что издание выпустило статью со ссылкой на российский ВЦИОМ о том, что рейтинг Путина падает из-за кризиса вызванного коронавирусом и составляет 27%.

«Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — говорится в обращении посольства.

В посольстве указали на то, что в первоисточнике уровень доверия к Путину — 67%.