Токио, , 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.

По данным газеты, рейтинг одобрения действий правительства упал с 40% до 27% менее чем за три недели. При этом антирейтинг — рейтинг неодобрения — поднялся с 45% до 64%. Издание отмечает, что поддержка правительства начала падать с начала апреля.

Опрос проводился 23 мая в сотрудничестве с Центром исследования социальных опросов Японии. При этом Mainichi не приводит сведений о количестве опрошенных граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку из-за скандала ушел прокурор Токио Хирому Курокава, которого считали приближенным к премьер-министру страны Синдзо Абэ. Отмечалось, что прокурор неоднократно нарушал ограничения карантинного режима, о чем стало известно широкой общественности.

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