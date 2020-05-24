Москва, , 04:01 — REGNUM Очередная версия проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия готова к процедуре первого чтения. Об этом депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина заявила в интервью на телеканале НТВ.

«Мы готовы выходить на первое чтение. Мы это команда Госдумы, — пояснила депутат. — У нас два законопроекта, это Совета Федерации и Госдумы. Версия Совфеда подверглась огромной критике. Мы доработали свой законопроект».

Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планирует начать сразу после снятия карантинных ограничений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, составленный по западным лекалам законопроект в российское правовое поле пытались провести еще в 2016 году. Тогда инициатива вызвала бурную общественную дискуссию и неприятие. Вторая попытка введения дискриминирующих семью норм была предпринята в 2019 году. Откорректированную версию документа представил Совет Федерации. Значительная часть субъектов РФ посчитала законопроект сырым, спорным, угрожающим институту семьи. В ряде случаев делались заявления об угрозе государственной безопасности России.

Ранее являющаяся членом российской делегации в ПАСЕ Пушкина заявляла, что в случае непринятия закона, ей придется оправдываться за это на международных площадках.

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