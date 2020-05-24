Москва, 24 мая 2020, 04:01 — REGNUM Очередная версия проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия готова к процедуре первого чтения. Об этом депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина заявила в интервью на телеканале НТВ.
Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планирует начать сразу после снятия карантинных ограничений.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, составленный по западным лекалам законопроект в российское правовое поле пытались провести еще в 2016 году. Тогда инициатива вызвала бурную общественную дискуссию и неприятие. Вторая попытка введения дискриминирующих семью норм была предпринята в 2019 году. Откорректированную версию документа представил Совет Федерации. Значительная часть субъектов РФ посчитала законопроект сырым, спорным, угрожающим институту семьи. В ряде случаев делались заявления об угрозе государственной безопасности России.
Ранее являющаяся членом российской делегации в ПАСЕ Пушкина заявляла, что в случае непринятия закона, ей придется оправдываться за это на международных площадках.
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