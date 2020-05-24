Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Вашингтон поддерживает режим прекращения огня в Афганистане, объявленный на три дня между афганскими властями и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал на своей странице в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

По его словам, перемирие предоставляет сторонам возможности для ускорения процесса мирного урегулирования. Дипломат призвал участников соглашения к дальнейшим действиям и напомнил о договоре между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американскими властями, подписанном 29 февраля в столице Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство Афганистана объявили о трехдневном прекращении огня в стране по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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