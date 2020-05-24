Москва, , 02:54 — REGNUM Поводом для снятия очередных обязательств считает выдвинутые администрацией США в адрес России обвинения о якобы нарушениях Договора по открытому небу (ДОН) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий дипломат сделала 23 мая в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

«Речь идет о целенаправленной политике США по подрыву всей системы стратегической стабильности и безопасности в мире, — отметила Захарова. — Эти заявления были связаны с их намерениями выйти из еще одного обязывающего договора».

По словам дипломата, политику по снятию с себя любых «связывающих руки» обязательств Вашингтон ведет на протяжении нескольких последних лет при разных администрациях. Обвинения России в якобы неправомерных действиях на этом фоне являются лишь предлогом.

Представитель российского МИД напомнила о выходе США из договора по ПРО, ДРСМД, а также отказе от ратификации соглашения о запрещении всеобъемлющих ядерных испытаний.

Ранее выдвинутые администрацией США обвинения прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков. Заявления о якобы использовании российских самолетов наблюдения для наведения оружия вызывают в кабинетах МИД гомерический хохот, заявил дипломат.

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