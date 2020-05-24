Москва, , 02:42 — REGNUM Закон, позволяющий российским гражданам голосовать на выборах в дистанционном режиме и по почте, подписал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, также появляется возможность собирать подписи избирателей через портал «Госуслуги».

Кроме того, законом предусматривается возможность переноса выборов глав субъектов РФ при введении как минимум в двух его муниципальных образованиях региона режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Совет федерации РФ одобрил закон о голосовании дистанционно и по почте.

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