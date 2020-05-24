Лондон, , 02:22 — REGNUM Советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс два раза нарушал режим самоизоляции, 23 мая сообщает издание Daily Mirror.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в период карантина Каммингс отправился к родителям, проживающим в 400 км от Лондона.

Журналистам удалось выяснить о еще одном факте неисполнения советником правил самоизоляции. Так, 19 апреля, через две недели после первого нарушения, его заметили с женой в городе Дарем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители британского правительства объяснили выход Каммингса из режима изоляции срочной необходимостью ухаживать за его маленьким ребенком в период болезни жены.

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