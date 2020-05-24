Пхеньян, , 01:46 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что в ходе заседания обсуждались вопросы развития вооруженных сил Северной Кореи, а также исправление недостатков в вооружении Корейской народной Армии.

«Выдвинуты новые курсы на дальнейшее укрепление силы сдерживания ядерной войны и приведения в высшую степень боеготовности стратегических сил страны», — отмечает ЦТАК.

Также был избран руководящий совет ЦВК ТПК, в том числе и зампредседателя комитета — им назначили Ли Бён Чхора. Ким Чен Ын призвал укрепить партийное руководство в делах Корейской народной Армии, а также наладить работу военных, политических, интендантских служб и сил госбезопасности.

Также товарищ Ким подписал семь приказов. Среди них — приказ о новой штатной структуре в армии и реформах в военно-командной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники южнокорейского издания JoongAng Illbo утверждали, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в Вонсане. При этом газета отмечала, что северокорейский лидер не появлялся на публике в течение трех недель.

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