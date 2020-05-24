Москва, , 01:33 — REGNUM Гомерический хохот вызывали выдвинутые США в адрес России обвинения в якобы использовании самолетов наблюдения для наведения вооружений. Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил 23 мая в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

«Когда администрация Трампа в своих объяснениях, сумбурных и нелогичных, относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолеты открытого неба РФ использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах», — отметил Рябков.

Замглавы МИД напомнил, в каких условиях проходят наблюдательные полеты, строго регламентированные положениями Договора по открытому небу. По словам Рябкова, аппаратура наблюдения «калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, повысить четкость изображения», выполнение инструкций и согласованных параметров полета контролируют представители наблюдаемой страны. В этих условиях использовать какие-то данные для целеуказания невозможно. «Это просто смешно», — заявил российский дипломат.

Рябков напомнил также, что американские представители, выполняя полеты в рамках Договора по открытому небу «много лет летали все-таки не над пляжами и парками», и предложил сравнить, кто — Россия или США — больше получил информации за время выполнения взаимных облетов территории.

Напомним, Договор по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2001 году, предполагает эпизодические взаимные облеты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности. Ранее Вашингтон заявил о готовящемся выходе из договора из-за якобы имевших место со стороны Москвы нарушений.

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