Москва, , 01:00 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) измеряет уровень доверия общества президенту России Владимиру Путину и оценивает отношение к его работе на посту президента, заявил 23 мая журналистам глава центра Валерий Фёдоров.

«В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61−63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67−68%», — сказал глава ВЦИОМ.

Таким образом Фёдоров прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое ранее опубликовало график, иллюстрирующий снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. При этом авторы публикации ссылались на данные ВЦИОМ.

Фёдоров добавил, что последний раз электоральный рейтинг президента публиковался в 2018 году, поскольку сейчас оценка готовности голосовать за кандидатуру политика неактуальна.

«Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», — уточнил Фёдоров.

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