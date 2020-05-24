Брюссель, , 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал 23 мая на своей странице в Twitter.

Глава североатлантического альянса отметил, что сторонам конфликта необходимо использовать эту возможность для продвижения мира во всем Афганистане. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает выступать за безопасность в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прекращении огня в Афганистане на время праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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