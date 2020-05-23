Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у его соперника на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента Джо Байдена совершенно нет никаких положительных качеств. Об этом Трамп сказал в эфире программы Full Measure News.

В ходе передачи Трампа попросили назвать самое сильное качестве Джо Байдена в качестве политического конкурента.

Трамп ответил, что наверное он бы мог назвать опыт, но «на самом деле у него нет опыта». Также Трамп добавил, что Байден «не помнит, что он делал вчера». Кроме того, президент США считает, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека.

Тогда журналист попросил Трампа назвать хотя бы одно положительное качество Байдена. Трамп долго раздумывал, а потом заявил, что не может ничего сказать.

В таком случае журналист попросил Трампа рассказать о слабых качествах Байдена.

«У него их много. Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — ответил Трамп.