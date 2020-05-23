Луганск, , 23:30 — REGNUM Украинских участников переговоров на заседании Контактной группы интересовало только одно: когда ДНР и ЛНР отменят приказ о повышенной боевой готовности, сообщает 23 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, украинские представители на видеовстрече, состоявшейся накануне, 22 мая, несколько раз повторили, что «не признают ни республики, ни приказы». При этом они «требовали отменить приказы».

Дейнего «И выглядели при этом довольно беспокойно — беспрерывно ёрзали, беспрерывно что-то писали в мессенджерах в телефоне, куда-то звонили».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеочередную встречу Контактной группы, которая прошла накануне, 22 мая, инициировала Украина. В ДНР назвали происходившее на этой встрече «очередным театром абсурда».

По словам полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы Натальи Никоноровой, представитель Украины Алексей Резников отрицал, что в Донбассе происходит что-то из ряда вон.

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