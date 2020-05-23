* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:28 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал трёхдневное прекращение огня, объявленное движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в честь праздника Ураза-байрам, сообщает 23 мая телеканал TOLO News.

По утверждению телеканала, Гани поручил службам безопасности Афганистана также соблюдать это перемирие, применяя оружие только в случае нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о прекращении огня в Афганистане сроком на три дня в честь мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, также известного как Ураза-байрам.

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В афганском Кундузе убили высокопоставленного талиба*