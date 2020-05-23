* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:23 — REGNUM Представитель службы разведки Афганистана Джавид Фейсал заявил, что за месяц Рамадан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 146 мирных жителей и ранили 430 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает, что его последние действия в Афганистане были направлены против мирных жителей. Потери военных в боестолкновениях с афганскими боевиками не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о трехдневном перемирии на праздник Ид-аль-Фитр, которое начнется с воскресенья, 24 мая.

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