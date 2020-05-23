Дамаск, , 23:15 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации произошло пять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщил 23 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его информации, обстрелы были зафиксированы в трёх провинциях Сирии.

«Вместе с тем, зафиксированы один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Хас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

Он отметил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, нарушений режима перемирия зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» режим прекращения огня был введен с 00:01 6 марта 2020 года в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

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