Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ обстреляли сёла Лозовое и Берёзовское из 120-мм миномётов и станковых противотанковых гранатометов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР накануне, 22 мая, ВСУ обстреляли в Берёзовском ремонтную бригаду, занимавшуюся восстановлением разрушенной атаками украинцев ЛЭП.
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