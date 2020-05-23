Кундуз, Афганистан, 23 мая 2020, 22:57 — REGNUM Об уничтожении одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз (Афганистан) сообщает 23 мая Синьхуа.
По данным агентства, Хабибуллу Насири, командовавший исламистами в Кундузе, был убит силами безопасности Афганистана 23 мая. Этот исламист причастен к терактам, в том числе к целенаправленным убийствам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, более двух десятков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе спецоперации в районе Манджик (провинция Джаузджан, Афганистан).
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