* талиба — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 22:57 — REGNUM Об уничтожении одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз (Афганистан) сообщает 23 мая Синьхуа.

По данным агентства, Хабибуллу Насири, командовавший исламистами в Кундузе, был убит силами безопасности Афганистана 23 мая. Этот исламист причастен к терактам, в том числе к целенаправленным убийствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более двух десятков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе спецоперации в районе Манджик (провинция Джаузджан, Афганистан).

Читайте подробнее: Армия Афганистана ликвидировала десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* объявили о прекращении огня на трое суток