Киев, , 22:54 — REGNUM Министерство обороны Украины планирует полностью перевооружить Военно-воздушные силы новыми самолетами, сообщает 23 мая портал defence-ua.com.

По этому плану, до 2025 года следует закупить от шести до 12 истребителей для опытной эксплуатации. Рассматриваются такие модели как шведский Saab JAS-39E/F Gripen или американский F-16 Block 70/72.

Затем, до 2030 года в течение пяти лет планируется наладить регулярные закупки новых боевых самолётов с темпом от восьми до 12 машин в год.

В этот же период ВВС Украины должны будут избавиться от штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации, заменив их беспилотниками.

К 2035 году ВВС Украины должны иметь в своем составе не менее четырёх бригад тактической авиации, укомплектованных многоцелевыми истребителями поколения 4++; четырёх бригад или полков ударных и разведывательных беспилотников; бригаду транспортной и специальной авиации, а также учебную авиационную бригаду.

На переоснащение ВВС Украины согласно этого плана потребуется около 320 млрд гривен или $10 млрд. Изрядную часть этих финансовых средств Киев надеется получиться от «стран-партнеров и союзников по НАТО».

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