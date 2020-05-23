Кабул, 23 мая 2020, 22:01 — REGNUM Трёхдневный режим прекращения огня объявлен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 23 мая Tolo News.
Исламисты решили сделать перерыв ради мусульманского праздника Ураза-байрам. Они, впрочем, указали, что, хотя сами нападать не будут, но в случае атак на них не замедлят с ответом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была осуществлена афганскими военными 21 мая.
Договорённость о перемирии, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили с США, трудно назвать выполняемой.
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