* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:01 — REGNUM Трёхдневный режим прекращения огня объявлен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 23 мая Tolo News.

Исламисты решили сделать перерыв ради мусульманского праздника Ураза-байрам. Они, впрочем, указали, что, хотя сами нападать не будут, но в случае атак на них не замедлят с ответом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была осуществлена афганскими военными 21 мая.

Договорённость о перемирии, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили с США, трудно назвать выполняемой.

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