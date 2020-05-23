Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Препятствия создают власти Китая полётам самолётами американских авиакомпаний, заявили 23 мая в минтрансе Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

Американские компании Delta и United Airlines, заявили в минтрансе США, собираются возобновить полёты в Китай уже в следующем месяце.

Этому создаёт препятствие Управление гражданской авиации Китая, ограничивая количество рейсов иностранных авиаперевозчиков: оно не должно превышать, согласно требованию Пекина, количества рейсов, которое было установлено на 12 марта 2020 года.

Американский минтранс «выразил протест в связи с этой ситуацией китайским властям».

Напомним, после приостановки полётов в Китай ряда американских авиакомпаний количество рейсов между КНР и США сократилось до 20 в феврале, а к 12 марта пассажирские авиакомпании Штатов полностью приостановили полёты в Китай.

Теперь, как сообщают в минтрансе США, Китайская сторона заявила Вашингтону, что американским авиакомпаниям могут разрешить выполнять только один рейс в неделю по одному маршруту в Китай.

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