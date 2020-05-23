Москва, 23 мая 2020, 20:53 — REGNUM Аргументы Вашингтона в пользу выхода из Договора по открытому небу нелепы, заявил 23 мая заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Первом канале.
Комментируя заявление американского руководства о том, что Россия виновата в выходе США из Договора по открытому небу, поскольку не соблюдала соглашение, российский дипломат рассказал:
Дело в том, пояснил заместитель главы МИД РФ, что всерьёз воспринимать такие доводы никак нельзя. Ведь в рамках Договора по открытому небу самолёт совершает полёт с аппаратурой, не предназначенной для корректировок и наведения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия пользовалась полётами в рамках Договора по открытому небу для наведения оружия на критически важные объекты в ЕС и США, заявил 21 мая американский госсекретарь Майк Помпео.
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