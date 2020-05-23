Москва, 23 мая 2020, 20:35 — REGNUM Президент России подписал закон о дистанционном голосовании.
Федеральным законом предусматривается возможность сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», конкретизируется понятие дистанционного электронного голосования, расширяются возможности для проведения досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, уточняются требования к формам подписного листа на различных выборах.
Кроме того, Федеральный закон закрепляет возможность отложить голосование по избранию высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, избираемого законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и (или) здоровью граждан.
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