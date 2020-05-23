Москва, , 20:35 — REGNUM Президент России подписал закон о дистанционном голосовании.

Федеральным законом предусматривается возможность сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», конкретизируется понятие дистанционного электронного голосования, расширяются возможности для проведения досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, уточняются требования к формам подписного листа на различных выборах.

Кроме того, Федеральный закон закрепляет возможность отложить голосование по избранию высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, избираемого законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и (или) здоровью граждан.

«В первую очередь, мы понимаем, что опираясь на международный опыт стран, которые перенесли голосование — Хорватия, Южная Корея, некоторые штаты Америки — где избирательные действия были совершены в дистанционном формате. Учитывая этот опыт, и опираясь на идентичность России, мы понимаем, что для того, чтобы провести избирательные кампании безопасно для граждан, нужна синергия двух компонентов — технические цифровые новшества и, безусловно, санитарно-эпидемиологические рекомендации», — считает руководитель исполнительного комитета общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

«Подписанный законопроект касается в первую очередь первой составляющей, потому что рассредоточение форм голосования поможет максимально продуктивно подойти к процедуре волеизъявления граждан, потому что где бы гражданин не находился, он сможет реализовать свое активное избирательное право. И в том числе, это поможет разгрузить участки для голосования, оптимизировать их работу, для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекций», — завершила Алена Булгакова свой комментарий для ИА REGNUM.

Читайте также: Электронное голосование: Закон всемирного тяготения нельзя закрыть обратно