Берлин, , 20:32 — REGNUM Берлину следовало критиковать не США, а Россию в связи с ситуацией, касающейся Договора по открытому небу, заявил 23 мая американский посол в Германии Ричард Гренелл, пишет Rheinische Post.

Комментируя слова германского министра иностранных дел Хайко Мааса, осудившего выход Вашингтона из договора, Гренелл сказал:

«Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию, дабы она выполняла свои обязательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как американские власти объявили о своём выходе из Договора по открытому небу, Маас заявил, что это ошибочный шаг и что нужно отговорить США от него.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия захотела отговорить США от выхода из Договора по открытому небу