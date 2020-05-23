Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился провести служебное расследование деятельности службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Причиной стала смерть молодой женщины, которая скончалась в арендуемой квартире на Кондратьевском проспекте в середине апреля.

Вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и администрация Калининского района в течение трех дней должны представить губернатору результаты служебного расследования.

Как сообщило издание «Фонтанка», 30-летняя уроженка Псковской области Мария Симонова, работавшая в Петербурге, почувствовала сильнейшее недомогание и боли. Она четырежды звонила в «неотложку» с просьбой приехать и оказать ей медицинскую помощь, потому что была уже не в состоянии дойти до аптеки или прийти в поликлинику.

Однако диспетчер пыталась ставить диагноз и назначать лечение по телефону, отказываясь присылать медиков на дом. Она мотивировала это тем, что в больницах, занятых лечением коронавируса, якобы нет свободных коек для других больных.

Когда девушке стало совсем плохо, она позвонила подругам и родителям в Великих Луках, но первые не смогли законным путём попасть в квартиру, которая была заперта изнутри, а когда квартиру вскрыли через несколько часов при приехавших родителях, Мария уже скончалась.

Мать девушки написала заявления в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента. Она настаивает на возбуждении уголовного дела. Проводится разбирательство.