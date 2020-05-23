Курган, , 20:24 — REGNUM О необходимости разделять священнослужителей и веру заявил 22 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свои размышления он опубликовал в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Https://vk.com/shumkov_vadim

Глава Зауралья заявил, что является православным человеком, так как это вера его предков, «более тысячи лет защищавших с ней страну при всех формах её политического устройства, в различные, самые сложные периоды её жизни». Но разделяет веру и религию.

«Одно — это сфера тонких ощущений, личного осознания, генной памяти, внутреннего и сокровенного. Другое — это институт, сформировавшийся для проведения таинств, обрядов, связанных с этой верой. Каждый сам определяется, комфортнее ли это ему делать дома, либо в храме, тем более если храм намолен, наполнен особой энергией и особыми людьми. В любом случае, Бог с вами. Он в душе», — заявил Вадим Шумков о своих взглядах об отношениях человека и церкви.

Кроме того, глава региона сообщил, что старается не обсуждать священнослужителей и веру, тем более по поступкам отдельных представителей церкви.

«Прежде всего потому, что это глупо. Они такие же люди, как и абсолютное большинство из нас с вами, со своими слабостями, болезнями и ошибками. В этой связи требовать от большинства из них сверхъестественной чистоты и качеств — наивно», — отметил Вадим Шумков.

По мнению Вадима Шумкова, провокационно судить о религии на основе ошибок или проступков представителей культа, а также делать какие-либо выводы о нечистоте или ущербности веры. Это, на его взгляд, аналогично заявлению о плохих чертах целого народа на основе сотен тысяч детей-сирот, брошенных биологическими родителями, сотен тысяч преступлений разной степени тяжести, употреблении наркотиков.

Напомним, ранее Вадим Шумков длинный пост посвятил защите местных чиновников, назвав привычку во всём их винить «инфантилизмом». Ведь чиновников «не тренируют специально работать во вред государству или его гражданам». Свои рассуждения Вадим шумков тогда добавил фразой. ставшей крылатой: «Никто не свят. Тем более в стране, пережившей 90-е».

Читайте ранее в этом сюжете: «Никто не свят в стране, пережившей 90-е»: глава Зауралья о чиновниках