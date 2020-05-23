Курган, 23 мая 2020, 20:24 — REGNUM О необходимости разделять священнослужителей и веру заявил 22 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свои размышления он опубликовал в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Глава Зауралья заявил, что является православным человеком, так как это вера его предков, «более тысячи лет защищавших с ней страну при всех формах её политического устройства, в различные, самые сложные периоды её жизни». Но разделяет веру и религию.
Кроме того, глава региона сообщил, что старается не обсуждать священнослужителей и веру, тем более по поступкам отдельных представителей церкви.
По мнению Вадима Шумкова, провокационно судить о религии на основе ошибок или проступков представителей культа, а также делать какие-либо выводы о нечистоте или ущербности веры. Это, на его взгляд, аналогично заявлению о плохих чертах целого народа на основе сотен тысяч детей-сирот, брошенных биологическими родителями, сотен тысяч преступлений разной степени тяжести, употреблении наркотиков.
Напомним, ранее Вадим Шумков длинный пост посвятил защите местных чиновников, назвав привычку во всём их винить «инфантилизмом». Ведь чиновников «не тренируют специально работать во вред государству или его гражданам». Свои рассуждения Вадим шумков тогда добавил фразой. ставшей крылатой: «Никто не свят. Тем более в стране, пережившей 90-е».
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