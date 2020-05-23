Киев, , 19:48 — REGNUM Обвинения в адрес России в нарушении Договора по открытому небу высказал украинский МИД 23 мая.

Комментируя выход Вашингтона из договора, украинское ведомство заявило о важности для Киева этого соглашения, но посетовало на то, что «вот уже на протяжении пяти лет роль и эффективность Договора по открытому небу в целом постепенно снижается».

Это связано, как заявляет Киев, с невозможностью «осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах». Под этими «критическими районами» Киев подразумевает Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР.

Мониторинг, как утверждают в Киеве, сделался невозможным «в результате их оккупации Россией и запрета полётов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины».

Несмотря на эти претензии, Киев хочет сохранить Договор по открытому небу и «призывает все государства-участники приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша также обвинила Россию в нарушении договора — вслед за США. Обвиняют в выходе США из договора Россию также и в НАТО.

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