Киев, , 19:48 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от группы «Доверие» Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе. Об этом сегодня, 23 мая, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что труп Давиденко был найден уборщицей около 19:00 по киевскому времени в помещении по улице Большая Васильковская, 4.

Рядом с трупом депутата Рады нашли пистолет.

Давиденко был депутатом Рады VIII и IX созывов. Он самовыдвигался от 208 округа в Черниговской области. В период с 2013 по 2014 годы Давиденко работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Обстоятельства его гибели выясняются.