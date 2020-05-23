Москва, , 19:25 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Вашингтон, вероятнее всего, не продлит, заявил 23 мая заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Первом канале.

Комментируя судьбу российско-американских договорённостей, дипломат отметил, что при нынешнем президенте США Дональде Трампе идёт один за другим разрыв Вашингтоном международных соглашений.

Рябков «Администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что Республиканская партия США стремится разрушить международные договорённости по контролю над вооружениями.

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Отметим, что США, выходя из договоров, постоянно ссылаются на то, что эти соглашения устарели, поскольку они не позволяют контролировать вооружения по всему миру. В ряде случаев при этом американские спикеры ссылаются на «китайский фактор».

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