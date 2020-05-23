Москва, , 19:06 — REGNUM Выход США из Договора по открытому небу для России не будет иметь последствий с точки зрения безопасности, заявил 23 мая заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Первом канале.

Рябков «Не вижу никаких проблем с точки зрения последствий для нашей безопасности от выхода США из этого договора».

Он отметил, что некоторые проблемы скорее будут у союзников США — в плане обмена информацией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз, а также партнёры США по НАТО негативно восприняли выход Вашингтона из Договора по открытому небу.

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При этом наиболее сильно ориентированные на США страны Восточной Европы хотя и считают договор важным, но обвиняют Москву в том, что Вашингтон покидает соглашение.

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