Архангельск, , 18:45 — REGNUM Темой очередного круглого стола стали перспективы развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России.

В Поморье продолжаются общественные обсуждения проекта образования в составе Российской Федерации нового субъекта путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Темой очередного круглого стола стали перспективы развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Архангельская область с ее уникальной природой и культурой обладает колоссальным потенциалом для развития туризма. Более того, эта отрасль может стать одним из флагманов экономики наряду с лесной промышленностью и судостроением, считают эксперты. И создание нового региона с расширением территории и новыми ресурсами, по мнению представителей турбизнеса, должно стать точкой роста для индустрии в целом.

Основные надежды в связи с проектом создания нового арктического мегарегиона турбизнес связывает с федеральной поддержкой и приходом серьезных инвесторов, без которых нельзя решить основные проблемы, препятствующие развитию отрасли.

Речь идет прежде всего о дорожно-транспортной инфраструктуре, доступной малой авиации и судоходстве, поскольку главным препятствием для роста бизнеса является отсутствие логистики.

Кроме того, туриндустрия ждет от государства поддержки в продвижении нового региона как туристического бренда.

«Для туризма административных границ не существует, — говорит Анна Клепиковская, директор по развитию ООО «Голубино» из Пинежского района Архангельской области. — Эти границы условны и для оленеводов, которые занимаются исконным промыслом. Каждую зиму они из НАО со своими стадами приходят к нам, это самая южная точка кочевья. И мы проводим «Праздник северного оленя». В наших краях есть удивительно красивые деревни, которые очень интересны туристам. И не только российским. Главная же проблема — дорожная и придорожная инфраструктура. Решить ее может продвижение нового региона в качестве туристического бренда, а также инвестиции в инфраструктуру».

Если у нас будет логистика и узнаваемый бренд, то остальная инфраструктура появится по мере потребностей туристического трафика, считают представители бизнеса. По их мнению, на данном этапе необходимо систематизировать информацию о туристическом потенциале обоих регионов, создать общую стратегию развития индустрии, которую турбизнес будет воплощать совместно с государством.

При этом основную ставку туриндустрия Архангельской области и НАО делает на развитие экспедиционного, экстремального, круизного и автомобильного туризма, который в последнее время становится популярным в России. Новый арктический регион, по мнению операторов, будет привлекателен не только для внутреннего туризма, но и для международного.

«Сейчас есть несколько тенденций на рынке туризма. Приоритет — внутренний туризм, всё, что касается путешествий российского туриста по своей стране, — комментирует Ольга Горелова, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, — Сохранился также въездной туризм — к нам у иностранцев интерес немалый. Понятно, что сейчас он несколько ограничен в связи со сложившейся ситуацией. Но она изменится, и люди будут путешествовать. Наша задача — привлечь их к нам. И с этой точки зрения создание нового региона дает нам и перспективы, и преимущества».

«Я считаю, что сейчас очень важно оценить имеющиеся ресурсы наших двух регионов, — говорит Александра Яковлева, заместитель директора по развитию национального парка «Кенозерский», — Это и логистические, и культурные, природные, исторические ресурсы. И уже на основании этого, прежде чем приступать к каким-то совместным действиям, надо разработать стратегию взаимодействия. Понять, что у нас есть, что у нас работает, куда мы идем.

«В случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в нашем регионе появляются шесть федеральных особо охраняемых природных территорий, — подчеркивает Александра Яковлева, — Это большое богатство для региона. Нужно очень органично входить в развитие экологического туризма, к которому приковано внимание и в России, и в мире, культурного, этнографического туризма. Поэтому у нас здесь особые перспективы».

«Объединение наших регионов может стать точкой роста, неким драйвером для развития туризма, — считает Татьяна Мотовичева, генеральный директор Северной туристической компании, — А это означает улучшение уровня жизни людей, вовлеченных в турбизнес, в частности, жителей малых городов и деревень, оказывающих услуги в сфере транспорта, питания, гостиниц, продажи сувенирной продукции. Жители тех самых мест, куда сегодня стремится турист, могут зарабатывать. Что касается нашей компании, мы надеемся, что объединение позволит создать уникальные маршруты по труднодоступному побережью Белого моря для иностранных лайнеров. Мы можем сделать уникальный привлекательный продукт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов были созданы рабочие группы.

Сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов осуществляется через специально созданные каналы обратной связи. Оставить свои предложения, высказать мнение или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Другой способ — опустить свое предложение в специальные ящики, установленные в администрациях всех муниципальных образований. Кроме того, можно отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату своего региона.

28 мая рабочие группы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсудят их на совместном заседании и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ, который должен принять решение о проведении референдума.

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