Архангельск, 23 мая 2020, 18:45 — REGNUM Темой очередного круглого стола стали перспективы развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России.
В Поморье продолжаются общественные обсуждения проекта образования в составе Российской Федерации нового субъекта путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Темой очередного круглого стола стали перспективы развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Архангельская область с ее уникальной природой и культурой обладает колоссальным потенциалом для развития туризма. Более того, эта отрасль может стать одним из флагманов экономики наряду с лесной промышленностью и судостроением, считают эксперты. И создание нового региона с расширением территории и новыми ресурсами, по мнению представителей турбизнеса, должно стать точкой роста для индустрии в целом.
Основные надежды в связи с проектом создания нового арктического мегарегиона турбизнес связывает с федеральной поддержкой и приходом серьезных инвесторов, без которых нельзя решить основные проблемы, препятствующие развитию отрасли.
Речь идет прежде всего о дорожно-транспортной инфраструктуре, доступной малой авиации и судоходстве, поскольку главным препятствием для роста бизнеса является отсутствие логистики.
Кроме того, туриндустрия ждет от государства поддержки в продвижении нового региона как туристического бренда.
Если у нас будет логистика и узнаваемый бренд, то остальная инфраструктура появится по мере потребностей туристического трафика, считают представители бизнеса. По их мнению, на данном этапе необходимо систематизировать информацию о туристическом потенциале обоих регионов, создать общую стратегию развития индустрии, которую турбизнес будет воплощать совместно с государством.
При этом основную ставку туриндустрия Архангельской области и НАО делает на развитие экспедиционного, экстремального, круизного и автомобильного туризма, который в последнее время становится популярным в России. Новый арктический регион, по мнению операторов, будет привлекателен не только для внутреннего туризма, но и для международного.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов были созданы рабочие группы.
Сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов осуществляется через специально созданные каналы обратной связи. Оставить свои предложения, высказать мнение или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Другой способ — опустить свое предложение в специальные ящики, установленные в администрациях всех муниципальных образований. Кроме того, можно отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату своего региона.
28 мая рабочие группы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсудят их на совместном заседании и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ, который должен принять решение о проведении референдума.
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