Москва, , 20:12 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил нарастание напряженности в двухсторонних отношениях Российской Федерации и США, несмотря на гуманитарную взаимопомощь стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 23 мая он сообщил в телепрограмме «Большая игра» на Первом канале.

Рябков отметил позитивные направления двухстороннего сотрудничества по линии встречных гуманитарных поставок, направленных на оказание помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Но на этом фоне продолжаются попытки оказать давление на Россию — политическое, психологическое, санкционное», — подчеркнул он.

По словам замглавы МИД РФ, на данный момент необходимо объединять усилия и более тесно взаимодействовать в борьбе с распространением коронавируса, так как, при отсутствии подобных попыток, последствия пандемии для стран будут еще более тяжелыми.

Однако, «мы видим ускорение процессов дальнейшего размежевания. Кое в чем даже нарастание напряженности. Это тревожный знак», — подчеркнул Рябков.

Напомним, ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Республиканская партия США продвигает разрушение договоров по контролю над ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. При этом президент США Дональд Трамп считает его неудачным. Глава Белого дома заявил о необходимости другого соглашения, которое будет включать и Китай. При этом Пекин неоднократно заявлял, что не заинтересован в присоединении к трёхсторонним переговорам по расширенному новому соглашению СНВ-3, поскольку его ядерный арсенал намного меньше, чем у США и России.

На сегодняшний день этот договор остаётся единственным соглашением между странами об ограничении вооружений. Документ будет действовать до февраля 2021 года.

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