Киев, , 18:30 — REGNUM Заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу высказала Украина, сообщили 23 мая в МИД этой страны.

Комментируя решение Вашингтона выйти из договора, украинское внешнеполитическое ведомство заявило следующее.

«Украина больше заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками».

Украинская сторона отмечает, что с момента подписания договора «всегда была преданна» ему.

Договор по открытому небу — это один из «базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями», ведь он объединяет 34 страны, в их числе и Америка.

Читайте также: Европа протестует против выхода США из Договора об открытом небе

Напомним, Договор по открытому небу является предметом острейших дискуссий международного политикума после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения.

Читайте также: Союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

Читайте ранее в этом сюжете: Польша заявила, будто бы Россия нарушает Договор по открытому небу