Киев, , 20:12 — REGNUM На Украине сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нападения представителями радикальных группировок на киевский офис депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом 23 мая сообщается на сайте полиции Киева.

«За совершение хулиганских действий во время митинга на столичном Печерске начато уголовное производство. Правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают пояснения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей проверки действиям каждого участника будет дана правовая оценка. В полиции также подчеркнули, что нападавшие во время акции использовали файеры и дымовые шашки, на фасад здания радикалы бросили петарду и банки с краской.

По мнению представителей правоохранительных органов, подобные действия можно квалифицировать как хулиганство, злоумышленникам по этой статье может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской политической партии ОПЗЖ назвали нападение на офис их депутата Виктора Медведчука в Киеве актом мести и запугивания своих сторонников.

Напомним, 23 мая офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на улице Васильковская в Киеве атаковали представители организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы требовали от министерства юстиции Украины признать сторонников партии «изменниками» и выступали против их участия в переговорах с Россией.

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