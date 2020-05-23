Анкара, , 18:10 — REGNUM Обстановку в Сирии и в Ливии обсудили американский и турецкий президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 23 мая в пресс-службе главы Турции.

Телефонный разговор произошёл сегодня, 23 мая. Президенты договорились о том, что военное и политическое сотрудничество их стран будет продолжено.

В администрации Эрдогана цель этого сотрудничества с американцами сформулировали как помогающее «миру и стабильности в нашем регионе».

Напомним, в Сирии войска США и Турции находятся без приглашения сирийского руководства.

В Ливии турецкие войска содействуют Правительству национального согласия (Триполи), что вызывает большие претензии со стороны второй стороны конфликта — Ливийской национальной армии (Бенгази).

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